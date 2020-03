Comparateur mutuelle

Tout savoir sur la mutuelle entreprise pour mieux choisir grâce à notre comparateur

radarmutuelle.fr

Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n’existe pas qu’une mutuelle entreprise. Les formules se déclinent en autant de versions que d’assureurs ou d’assurés. En même temps, pour le non averti que vous êtes, il peut être difficile d’être situé sur tous les détails de votre mutuelle entreprise santé selon les versions.

C’est pourquoi il est conseillé d’utiliser un comparateur de mutuelle entreprise santé pour vous y retrouver. Il présente de façon claire et succincte tous les détails importants d’un contrat de mutuelle entreprise santé respectant les informations de votre profil. Taux du ticket modérateur, frais réels, garanties principales et optionnelles, délai de carence, voilà autant de notions qu’il vous sera plus facile d’appréhender grâce à un comparateur.

L’outil est également réputé pour être un facilitateur de recherches. Il suffit de quelques clics pour qu’il vous propose une liste bien étudiée d’offres sur mesure. Tout ce que vous avez à faire, c’est d’en choisir une. Il est possible d’envoyer votre dossier et de négocier les termes de votre contrat avec l’assureur directement depuis la plateforme. Tout cela, vous le faites de façon totalement gratuite.

À quoi sert une mutuelle entreprise ?

En matière de protection, il existe un régime obligatoire auquel sont assujettis tous les citoyens. Si elle est connue sous le terme plus générique d’assurance santé, elle peut se résumer à la sécurité sociale ou à l’assurance maladie.

Lorsque votre régime obligatoire est la sécurité sociale, il y a une limite dans la prise en charge des frais de soins en cas de maladie. Celle-ci est de l’ordre des 70%. Ce qui laisse une marge de 30% non couverte qui reste à votre charge.

C’est là qu’intervient la mutuelle entreprise santé. Perçue comme une complémentaire santé, elle permet de compenser la totalité ou une partie des frais de santé non pris en charge par le régime obligatoire. Tout dépendra du montant des mensualités.

En plus du fait que la souscription soit libre, les mensualités sont généralement fixes et ne tiennent pas compte de vos revenus. Pour profiter d’une couverture très large, il faudra souscrire à des contrats aux mensualités assez élevées. Tout dépendra de la formule que vous aurez choisie.

Les différents types de mutuelle entreprise

De façon générale, la mutuelle entreprise santé est la principale complémentaire santé. Elle peut être souscrite par tous, indépendamment de la situation socioprofessionnelle. Toutefois, l’évolution de la société a consacré l’apparition de nouvelles formules de mutuelle entreprise allant de pair avec l’apparition de nouveau risque sanitaire.

On pourra donc classer les mutuelle entreprises en deux catégories à savoir : les mutuelle entreprises individuelles et les mutuelle entreprises collectives. Les premières s’entendent des formules adaptées à un individu tandis que les secondes proposent une couverture d’ensemble pour un groupe de personnes, avec les avantages qui vont avec.

Dans la catégorie des mutuelle entreprises individuelles, on recense la mutuelle entreprise célibataire, la mutuelle entreprise couple, la mutuelle entreprise famille, la mutuelle entreprise étudiant, la mutuelle entreprise sénior, la mutuelle entreprise fonctionnaire, etc. Pour ce qui est des mutuelle entreprises collectives, la plus célèbre est la mutuelle entreprise entreprise destinée, comme la plupart des protections collectives, à protéger les employés d’une entreprise.